Глава делегации России: Договор по открытому небу близок к развалу

Складывающаяся вокруг Договора по открытому небу, считает глава российской делегации в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация, которая складывается вокруг Договора по открытому небу (ДОН) говорит о том, что он близок к развалу, и при необходимости Москва готова рассмотреть проект о денонсации ДОН очень быстро – до конца мая. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Пока же все идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует», - подчеркнул он, выступая на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) Вене.

Константин Гаврилов отметил, что «при сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая».

«Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», - приводит его слова пресс-служба МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года США вышли из Договора по открытому небу под надуманным предлогом, после чего Россия тоже заявила о намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Соединенным Штатам.

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.