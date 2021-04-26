ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,9%

Центробанк зафиксировал скачок инфляционных ожиданий россиян Фото: Анастасия ОСИПОВА

В этом месяце инфляционные ожидания россиян выросли на 1,8 процентных пункта и достигли максимума с февраля 2017 года: жители страны считают, что за год инфляция составит 11,9%. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на результаты опроса, который был проведен по его запросу.

«По данным опроса ООО «Инфом», проводимого по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения в апреле существенно увеличились. Они превысили локальный максимум декабря 2020 года и достигли максимальных значений с февраля 2017 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+1,8 п. п. к марту)», - говорится в материалах Центробанка.

Регулятор отмечает, что прогнозы профессиональных аналитиков на текущий 2021 и следующий 2022-й годы тоже выросли, «но остались вблизи 4%», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в феврале ЦБ повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,5 – 4% до 3,7 – 4,2%. По данным Банка России, годовая инфляция в стране достигнет максимума в феврале – марте, а потом будет постепенно снижаться.