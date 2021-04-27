Apple пообещала инвестировать в экономику США 430 миллиардов долларов

Apple объявила о планах инвестировать в экономику США 430 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple пообещала в течение следующих пяти лет инвестировать в экономику Соединенных Штатов более 430 миллиардов долларов. О таких планах «яблочная» компания объявила на своем сайте.

В сообщении, в частности, говорится, что за последние три года вклад Apple в американскую экономику «значительно превысил первоначальную пятилетнюю цель компании в 350 миллиардов долларов, установленную в 2018 году».

«Теперь Apple повышает уровень своих обязательств на 20% на следующие пять лет, поддерживая американские инновации и экономику в каждом штате. Инвестиции включают десятки миллиардов долларов на разработку микросхем нового поколения и инновации 5G в девяти штатах США», - отмечают в компании.

Глава корпорации Тим Кук уточнил, что главная цель «вливаний» – помощь в разработке передовых технологий с применением искусственного интеллекта, а также развитии экологически чистого производства. По его словам, инвестиции Apple компании позволят создать не менее трех тысяч новых рабочих мест.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад, 20 апреля, компания презентовала свои новые «умные» устройства.

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