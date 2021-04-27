Пентагон внимательно следит за отводом российских войск от границы с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты внимательно наблюдают, за «отводом российских войск от границы с Украиной», заявил журналистам на брифинге в понедельник, 26 апреля, руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

«Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем пристально следить за этим», - сказал официальный представитель Минобороны США.

При этом контр-адмирал Кирби добавил, что давать оценку этому процессу «еще очень рано», передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля в России стартовали большие учения, по всей стране было проведено более четырех тысяч «контрольных проверок» войск. А 22 апреля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал завершить проверку боевой готовности войск Южного и Западного военных округов, поскольку ее цели были полностью достигнуты: войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожает им. Он также отметил, что события в Донбассе – это внутриукраинский конфликт, в котором войска России никогда не принимали участия.