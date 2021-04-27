Эксперты в Бразилии признали вакцину «Спутник V» безопасной

«Спутник V» уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 60 странах мира Фото: REUTERS

Эксперты в Бразилии признали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» безопасной. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил глава научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций страны Паулу Баррозу.

Он отметил, что «Спутник V» стал уже третьей вакциной против COVID-19, которую проверяет комитет (в его состав входит 54 ученых), и все его члены «единогласно пришли к выводу, что она безопасна». Заявление Паулу Баррозу бразильское министерство транслировало на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта сообщалось, что местная компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию препарата, разработанного российским институтом имени Гамалеи. Стоит отметить, что «Спутник V» уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 60 странах мира.

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