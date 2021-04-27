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Политика27 апреля 2021 1:58

CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину

По данным источников телеканала, визит Блинкена должен показать Киеву, что Вашингтон его «ценит как союзника»
Источник:kp.ru
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже в следующем месяце может отправиться с визитом на Украину. Об этом со ссылкой на анонимный, но осведомленный источник в украинском правительстве сообщает телеканал CNN.

Неназванный собеседник канала, знакомый с ходом переговоров по поводу этой повестки, считает, что будущий визит Блинкена должен показать Киеву, что Вашингтон его «ценит как союзника», а также «снизить волнение» властей Незалежной на фоне возможной встречи президентов России и США.