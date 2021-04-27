Подразделения ВДВ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму

передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые принимали участие в межвидовых учениях в Крыму, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации. Об этом рассказали в Минобороны России.

«На станции Симферополь завершена погрузка эшелона с артиллерией Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На платформы были погружены 120-мм самоходные оружия 2С9 “Нона”, 122-мм гаубицы Д-30, инженерная техника и техника связи. Эшелон проследует по маршруту Симферополь-Керчь-Анапа, где личный состав произведет разгрузку техники с эшелона и поставит в режим хранения», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Уточняется, что в общей сложности в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов. Кроме того, будет совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, а также боевую и специальную технику ВДВ.

Напомним, в начале апреля в России стартовали большие учения, по всей стране было проведено более четырех тысяч «контрольных проверок» войск. А 22 апреля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал завершить проверку боевой готовности войск Южного и Западного военных округов, поскольку ее цели были полностью достигнуты: войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны.

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Эти учения военные профессионалы называют межвидовыми. Почему? Да потому, что в них принимают участие представители разных видов вооруженных сил и родов войск – сухопутчики, моряки, летчики, десантники (подробности).