Госдеп США не подтвердил сообщения СМИ о поездке Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

В госдепартаменте США не стали ни подтверждать, ни отрицать сообщения СМИ о том, что глава ведомства Энтони Блинкен собирается посетить Украину с визитом в мае.

«На данный момент у нас нет поездок, о которых мы могли бы объявить», - цитирует ТАСС ответ представителя американского госдепа на вопрос, правда ли это.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на пожелавший остаться неназванным источник сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже в следующем месяце может отправиться с визитом в Незалежную.