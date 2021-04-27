Япония обеспокоена "наращиванием военного потенциала" Китая

Япония обеспокоена действиями Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии серьезно обеспокоены «наращиванием военного потенциала» Китая, а также «односторонними действиями» КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, говорится в ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга».

Кроме того, по данным агентства Kyodo, в отчете выражена озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Поднебесной. Кроме того, министерство иностранных дел страны Восходящего Солнца очень недовольно тем, что в начале этого года Пекин принял закон, позволяющий китайской береговой охране открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на спорный архипелаг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, конфликт между Токио и Пекином вокруг спорных необитаемых островов, именуемых в Японии Сэнкаку, а в Китае – Дяоюйтай, обострился после покупки японским правительством принадлежащих частному владельцу трех из пяти островов архипелага.

После Второй мировой войны острова Сенкаку-Дяоюйтай находились под контролем США и были переданы Японии только в 1972 году. А территориальный спор (в нем есть еще и третий участник – Тайвань) возник, когда выяснилось, что акватория архипелага богата полезными ископаемыми и морепродуктами.