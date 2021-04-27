МИД Ирана: Обнародованный прессой разговор Зарифа не предназначался для СМИ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Фото: REUTERS

В министерстве иностранных дел Ирана прокомментировали разговор главы ведомства Мохаммада Джавада Зарифа, выдержки из которого 25 апреля были опубликованы некоторыми западными изданиями.

В частности, официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде на брифинге в понедельник сказал, что эта беседа не предназначалась для СМИ, а слова его шефа вырваны из контекста, поэтому их невозможно правильно понять.

Ранее в воскресенье появились публикации с фрагментом аудиозаписи беседы Джавада Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. Разговор состоялся в марте этого года. Собеседники говорили о визите теперь уже покойного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Москву в 2015 году, обсуждали судьбу ядерной сделки и отношения России с США. В частности, Зариф сказал, что убитый американцами генерал Сулеймани играл большую роль во внешнеполитическом курсе Ирана, передает ТАСС.

«МИД не несет ответственность за публикацию этого звукового файла. Это интервью не было разговором со СМИ», - подчеркнул Саид Хатибзаде.

Он также сказал, что «нужно рассматривать не выборочные фразы Зарифа, а его речь в целом», отметил, что беседа не предназначалась для публикации и была записана только на жесткие диски правительства. Саид Хатибзаде добавил, что непонятно, кто и с какой целью «слил» этот разговор в СМИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, генерал Сулеймани погиб 3 января прошлого года в результате целенаправленного американского обстрела в районе аэропорта Багдада.

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