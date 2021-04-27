США считают Минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине

Госдепартамент США назвал минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают Минские соглашения основой для дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщил представитель госдепартамента США в ответ на просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что существующие договоренности себя изжили, их нужно менять.

Однако при этом сотрудник американского внешнеполитического ведомства возложил ответственность за происходящее в Донбассе на Россию. Он заявил, что это якобы именно наша страна «спровоцировала» конфликт у соседей.

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Для того, чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине», - приводит слова представителя госдепа ТАСС.

Он добавил, что Штаты будут и дальше «использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии», а Россия «должна отказаться от своей непримиримой позиции».

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник Зеленский заявил в интервью газете Financial Times, что формат «нормандской четверки» нужно изменить, а к переговорам по Донбассу подключить США, Канаду и Великобританию.

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