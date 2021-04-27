Бразильский регулятор не разрешил ввоз вакцины «Спутник V» в страну

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило использование в стране российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медицинский регулятор Бразилии не разрешил ввоз в страну и использование на ее территории российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Такое решение было принято после совещания членов правления национального агентства по санитарному надзору Anvisa, которое продолжалось более четырех часов.

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», - заявил глава агентства Антониу Барра Торрес по итогам совещания.

В ходе заседания его участникам были представлены заключения бразильских экспертов относительно безопасности и эффективности российского препарата. В частности, запретить использование «Спутника V» настоятельно рекомендовал начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густав Мендес Лима Сантус. По его словам, «один из критических моментов», на который он обратил внимание, – это присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса, передает ТАСС.

«То есть, вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», - пояснил Лима Сантус.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в бразильском министерстве науки заявляли, что научно-технический комитет по биологической безопасности, в который входят 54 ученых, единогласно признал российскую вакцину безопасной.

Стоит отметить, что «Спутник V» уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 60 странах мира.

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