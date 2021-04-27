Последние новости на утро 27 апреля 2021: Россия может выйти из Договора по открытому небу до конца мая

«КП» – о последних новостях на утро 27 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 27 апреля 2021 года. Ситуация, которая складывается вокруг Договора по открытому небу (ДОН) говорит о том, что он близок к развалу, и при необходимости Москва готова рассмотреть проект о денонсации ДОН очень быстро – до конца мая. Об этом поздним вечером в понедельник сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он добавил, что «односторонних уступок от России ждать не следует».

В министерстве иностранных дел Ирана прокомментировали разговор главы ведомства Мохаммада Джавада Зарифа с экономистом Саидом Лилязом об убитом американцами генерале Касеме Сулеймани, звукозапись и выдержки из которого в воскресенье были опубликованы некоторыми западными изданиями. В частности, официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде сказал, что эта беседа не предназначалась для СМИ, а слова его шефа вырваны из контекста.

Накануне в министерстве труда и соцзащиты России разъяснили, что оплата труда с 4 по 7 мая в грядущие длинные майские праздники должна производиться в обычном, а не в повышенном размере.Ведомство опубликовало рекомендации работникам и работодателям по нерабочим дням.

Медицинский регулятор Бразилии не разрешил ввоз в страну и использование на ее территории российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Такое решение было принято после совещания членов правления национального агентства по санитарному надзору Anvisa, которое продолжалось более четырех часов.

Тем временем в госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты считают Минские соглашения основой для дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Так в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали вчерашнее заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что существующие договоренности себя изжили, их нужно отменить или переписать, а к переговорам «нормандской четверки» по Донбассу подключить США, Канаду и Великобританию.

К слову, этой ночью телеканал CNN со ссылкой на пожелавший остаться неназванным источник в Киеве сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается уже в следующем месяце отправиться с визитом на Украину. В госдепе США эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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