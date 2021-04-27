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Общество27 апреля 2021 7:37

В России хотят ужесточить уголовную ответственность для пьяных водителей

Максимальный штраф за нарушение увеличится до 500 тысяч рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Штраф за повторное нарушение правил планируют повысить до 500 тыс. рублей, а тюремный срок увеличить до трех лет

Штраф за повторное нарушение правил планируют повысить до 500 тыс. рублей, а тюремный срок увеличить до трех лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мае 2021 года Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Штраф за преступление вырастет со 100-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное нарушение повысят с двух лет до трёх.

Ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде предложило правительство. Законопроект уже получил положительное заключение правового управления Госдумы.

- Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке, - цитирует документ газета "Известия".

Также сообщается, что Госдума может принять проект закона до конца весенней сессии.