Россия повторила рекорд безаварийных космических пусков 30-летней давности

Россия повторила космический рекорд 30-летней давности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия повторила установленный в 1992–1993 годах рекорд, проведя за 2,5 года 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщает РИА Новости.

58-м стал в понедельник, 26 апреля, пуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. С момента последней аварии в 2018 году Россия провела 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане, и пять — с Восточного.

До этих двух с половиной лет безаварийных пусков нештатные ситуации при российских космических пусках происходили каждый год. В истории современной российской космонавтики такая долгая череда безаварийных пусков сложилась только с февраля 1992 по февраль 1993 года.

Напомним, 11 октября 2018 года в 11:40 по московскому времени с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт") стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн.

Через девять минут после старта диктор трансляции сообщил об аварии, и экипаж перешёл в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" успешно приземлился в степи Казахстана.

В Роскосмосе заявили, что авария "Союза-ФГ" произошла из-за ошибки при сборке ракеты на Байконуре.