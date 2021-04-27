Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 8:17

Каждый пятый россиянин изменил свои планы на майские из-за продления выходных

Также сократилась доля тех россиян, которые намеревались работать несмотря на праздники
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Почти пятая часть россиян поменяла свои планы на длинные майские выходные после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении нерабочих дней в мае, сообщается в результатах опроса сервиса SuperJob.

18% респондентов заявили, что изменили планы после того, как узнали, что Россия будет отдыхать с 1 по 10 мая, сообщает РБК. Для 70% россиян планы не изменились. Кроме того, сократилась с 17% до 13% доля россиян, планирующих работать на майские. До введения длинных праздников их доля была максимальной с 2012 года.