Каждый пятый россиянин изменил свои планы на майские из-за продления выходных

Почти пятая часть россиян поменяла свои планы на длинные майские выходные после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении нерабочих дней в мае, сообщается в результатах опроса сервиса SuperJob.

18% респондентов заявили, что изменили планы после того, как узнали, что Россия будет отдыхать с 1 по 10 мая, сообщает РБК. Для 70% россиян планы не изменились. Кроме того, сократилась с 17% до 13% доля россиян, планирующих работать на майские. До введения длинных праздников их доля была максимальной с 2012 года.