На Украине с 1 мая 2021 резко повысят цены на газ

Всех бытовых потребителей газа на Украине с первого мая переведут на годовые тарифы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала мая 2021 года многих украинцев принудительно переведут на годовые тарифы за газ, которые в некоторых случаях будут в два раза выше обычных, сообщает издание "Обозреватель".

Сейчас жители Украины платят за кубометр газа 6,99 гривны. Большинство поставщиков утвердили тариф по 7,99 гривны за кубометр газа, но в некоторых случаях платить придётся по 13,4 гривны. Издание также отмечает, что в холодное время года некоторые семьи будут платить за газ порядка полутора тысяч гривен (более четырёх тысяч рублей).

23 апреля о повышении тарифов ЖКХ и возможном двукратном подорожании газа заявлял Национальный банк Украины.