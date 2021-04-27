WSJ: В начале апреля корабли КСИР окружили суда ВМС США

Корабли Корпуса стражей исламской революции 2 апреля 2021 года окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителей ВМС США.

В ведомстве подтвердили, что три боевых катера и одно судно поддержки под названием Harth 55 "атаковали два корабля береговой охраны, когда они патрулировали международные воды в южной части Персидского залива". Инцидент длился три часа.

Также сообщается, что во время инцидента американскому кораблю Wrangell пришлось избегать столкновения с кораблями КСИР. Экипажи кораблей США несколько раз предупредили иранские корабли, но ответы были неразборчивы. Американские военные заявили, что действия иранских моряков были небезопасными и непрофессиональными.