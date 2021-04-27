Власти Японии заявили о готовности обсудить с Россией мирный договор по Курилам

Власти Японии подтвердили готовность решить вопрос о Курилах путем диалога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии намерены продолжить переговоры по заключению мирного договора с Россией по решению проблемы Южных Курил, сообщается в ежегодном докладе по дипломатии МИД Японии "Синяя книга".

- Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — ред.) и заключении мирного договора, - сказано в отчёте МИД Японии.

Токио также назвало важным поддержание диалога с Россией и заявило о планах углубить двусторонние отношения с учетом потенциальных возможностей.