Посол России назвал отношения с Польшой самыми плохими со времен Второй мировой войны

Отношения Польши и России находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

- Проблема в том, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях. Мы об этом, конечно, сожалеем, считаем, что отказываться от нормальных отношений с соседями неразумно и нерационально, но особо по этому поводу не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли, - заявил дипломат агентству ТАСС в интервью по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.