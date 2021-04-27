Жители Хабаровского края проголосуют за комфортную среду

Михаил Дегтярев одним из первых жителей края отдал свой голос за площадку, которую необходимо привести в порядок. Фото: правительство Хабаровского края

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает последовательно вовлекать жителей региона в процесс принятия решений. В первую очередь это касается комфортности окружающей среды, о чем врио губернатора не устает говорить на встречах с людьми и ведомственных совещаниях. По его убеждению, только гражданам, проживающим в муниципалитетах края, виднее, как и на что эффективнее потратить деньги.

С 26 апреля каждый житель края может проголосовать за благоустройство общественных территорий. Всего заявлено 102 проекта на общую сумму 370 миллионов рублей.

- Единая платформа для голосования за известные людям объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько нажатий на кнопку. Кто, кроме самих горожан, знает лучше, как должен выглядеть двор, каким должен быть проезд, где нужно играть детям, выгуливать собак или разбивать клумбы, - заявил Михаил Дегтярев.

Проголосовать можно до 30 мая на сайте https://27.gorodsreda.ru/.