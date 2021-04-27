Юрист перечислила новые коммунальные штрафы для россиян Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году для россиян ввели новые коммунальные штрафы. Теперь придется более осмотрительно следить за мусором и тщательно оплачивать счета.

Замгендиректора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская объяснила, за что придется ответить рублем.

Физических лиц будут штрафовать на две тысячи рублей за выбрасывание опасного для здоровья мусора, такого как лампы, батарейки и др. Для юридических лиц аналогичные действия будут стоить 50 тысяч рублей.

- Опасный мусор нужно сдавать в специальные пункты приема, которые массово появились во многих городах. Даже в небольших населенных пунктах их можно найти, - отметила Дубровская в беседе с «Прайм».

Нововведением станут штрафы за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах – это скамейки, урны, малые архитектурные формы и т.д. За подобный вандализм штраф составит 500 рублей и выше, в зависимости от деяния.

Помимо этого, эксперт напомнила, что в России отменен мораторий на пени и штрафы по ЖКХ. Подобная мера была введена в 2020 году из-за коронавируса. Многие остались без работы и оплачивать коммунальные счета было проблематично, теперь же ситуация нормализовалась и за несвоевременную оплату будут наказывать рублем.

Чтобы избежать проблем с управляющей компанией, стоит своевременно оплачивать счета и следить за сроком действия счетчиков на газ, воду и электроэнергию.

Их нужно своевременно менять, чтобы избежать штрафов. Нарушение голограммы или пломбы на счетчике может грозить штрафом от 5 тысяч рублей.

Тем временем в Московской области появилась программа «коммунальный кешбэк». Воспользоваться ею могут люди, которые своевременно оплачивают услуги ЖКХ. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".