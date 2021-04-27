МВД Чехии эвакуируют после сообщений об угрозе взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Чехии начали эвакуировать после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ведомство.

«На основании анонимной угрозы взрыва бомбы в настоящее время мы эвакуируем людей из здания Министерства внутренних дел», - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в Twitter, где отмечают, что необходимые меры безопасности принимаются.

Кроме полицейских, на место также прибыли пиротехники и пожарные.