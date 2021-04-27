Звезда шансона Александр Дюмин попал в больницу в Москве Фото: Архив "КП"

В Москве госпитализирован звезда шансона Александр Дюмин. Он попал в одну из столичных клиник на реабилитацию.

В конце прошлого года артист перенес ишемический инсульт. Несколько месяцев он провел дома, восстанавливая здоровье, но весной решил обратиться за помощью к врачам.

Ситуация не улучшилась, и артист решил лечь в клинику, чтобы пройти комплексное обследование и лечение. Пока подробностей о состоянии Александра Дюмина не сообщается, пишет Пятый канал.

Украинский певец Александр Дюмин прославившийся исполнением русского шансона и блатных песен. Дискография артиста насчитывает более десяти альбомов.

Накануне московские врачи госпитализировали звезду «Бриллиантовой руки» светлану Светличную. Изначально сообщалось, что у актрисы подозревают инсульт, но после эта информация не подтвердилась.

27 апреля знаменитую пациентку обещают отпустить домой, сообщает телеканал "360".