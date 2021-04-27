Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году снизилась до 71,5 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Ожидаемая продолжительность жизни в стране в прошлом году снизилась на 1,84 года, до 71,5 года. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РФ в отчетах об итогах работы ведомства в 2020 году и задачах на 2021 год.

«За 12 месяцев 2020 года [наблюдаются] негативные демографические тенденции. 71,5 года [составила] ожидаемая продолжительность жизни (снижение на 1,84 по сравнению с 2019 годом - 73,34 года)», - говорится в отчете.

Согласно приведенным данным, рост показателей общей смертности в стране с января по декабрь 2020 года составил 17,9 процента по сравнению с 2019 годом.

«17,9 процента рост показателя общей смертности, до 14,5 на 1 000 [человек] населения (в 2019 году - 12,3 на 1 000 человек населения). 2 124,5 тыс. человек - число умерших, увеличилось на 323,8 тыс. человек», - отмечают в ведомстве.

В Минздраве такую «избыточную смертность» объясняют влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая в ведомстве назвали одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

При этом, согласно приведённой статистике, общая заболеваемость россиян в прошлом году снизилась на 5,3 процента.