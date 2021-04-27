В России до конца мая 2021 появится программа возврата половины стоимости путевок в детские лагеря

Программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая. Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

До конца мая в России будет запущена программа возврата 50% стоимости путёвок в детские лагеря, сообщил заместитель главы Ростуризма Григорий Прокуронов.

Он также отметил, что, по данным Ростуризма, из 13 миллионов российских детей старше семи и младше 15 лет в детских лагерях отдыхают около двух миллионов детей в год.

- Мы готовим к запуску программу, заключающуюся в возврате части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. Включение стационарных лагерей по всей стране будет запущено в программу и окажет совокупный дополнительный эффект, так как это будет способствовать укреплению здоровья детей, отдыху на природе, восстановлению и реабилитации, - заявил замглавы ведомства во время круглого стола в Совете Федерации.

Также сообщается, что родители получат 50% кешбэка от стоимости путёвки через карты "Мир".

Ранее президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию поручил компенсировать половину стоимости детских путевок в лагеря.