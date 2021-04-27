Россия и Таджикистан создают объединенную систему ПВО

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Россия и Таджикистан договорились о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо, которые состоялись во вторник, 27 апреля, в Душанбе.

«Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», - сказал глава российского военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу лично пригласил представителей Министерства обороны Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, а также Армейские международные игры и Международный военно-технический форум.