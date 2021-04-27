Шойгу: действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Действия Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в Европейском регионе способствуют росту военной опасности, а также националистическим настроениям на Украине, что провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия», - заявил глава российского военного ведомства в ходе Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник, 27 апреля.

Шойгу напомнил, что НАТО модернизирует военную инфраструктуру, а также растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, «реализуется американская концепция "четыре по тридцать"». По его словам, все это подогревает националистические настроения на Украине, что «провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах».

Как отметил глава военного ведомства, в ответ Россия приняла соответствующие меры, проведя внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.