Разработчики "Спутника V" назвали политическим решение Бразилии о запрете ввоза вакцины

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" считают, что отказ Бразилии от разрешения на ввоз в страну вакцины имеет политические причины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о политических мотивах отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в ввозе вакцины.

- Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой, - сказано в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Разработчики также напомнили, что США в 2020 году пытались помешать сотрудничеству России и Бразилии в приобретении вакцины, указывая на "дурное влияние" на государства Северной и Южной Америки.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что эксперты в Бразилии признали российскую вакцину "Спутник V" безопасной. Также эффективность препарата подтвердил немецкий научный журнал "The Lancet".