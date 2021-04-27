Аналитик спрогнозировал укрепление рубля и снижение курса доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro сделал позитивный прогноз для российской валюты.

Эксперт отметил, что рубль успешно справился с ситуацией, которая длилась последние пару недель. За это время доллар успел преодолеть отметку в 77 рублей, а евро – в 92 рубля.

До конца апреля есть все шансы увидеть, как рубль отыгрывает свои позиции. Россия готова вести переговоры по острым вопросам, что положительно сказывается на отечественной валюте.

- Так что для рубль может взять настоящий реванш. Но он будет несколько смазан настороженным отношением к рисковым активам до заседания ФРС США, которое запланировано на среду, - комментирует «Российской газете» Купцикевич.

Есть основания полагать, что в ближайшее время верхняя граница доллара будет на отметке в 72,5 руб., евро - 88,5 руб.

- Впереди длинные выходные, это несколько подорвет позиции российской валюты. Перед затяжными праздниками инвесторы стараются распродать рисковые позиции, так что рублевые активы будут «сливать», - рассуждает аналитик.

В перспективе от месяца до трех более благоразумной стратегией остается ставка на укрепление рубля, чем ожидания дальнейшего его снижения.

Ранее россияне назвали доход, который сможет обеспечить им нормальный уровень жизни. Более трети россиян (38%) хотят получать сумму в 50−80 тысяч рублей на человека. Еще 28% респондентов назвали нормальным доход в 80−120 тысяч, а 15% хотели бы получать 120−200 тысяч.

Только 9% называют сумму более 200 тысяч рублей в месяц. А 11% для обеспечения своих потребностей хватает менее 50 тысяч рублей в месяц.

В беседе со "Свободной прессой" экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов отметил, что у большинства жителей страны заниженные идеалы, поэтому зарплата в 50 тысяч рублей им кажется достаточной для нормальной жизни.