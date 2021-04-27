Шойгу: Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнув, что никакого внешнего воздействия в данном вопросе нет и быть не может, а страна и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным, для обеспечения безопасности своих границ.

«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает» - заявил глава военного ведомства в ходе Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник, 27 апреля.

Шойгу отметил, что некоторые решили предупредить Россию о последствиях активности на собственной территории. «Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего заявления Шойгу отметил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности и националистическим настроениям на Украине, указав на то, что альянс модернизирует военную инфраструктуру в регионе. По его словам, в ответ на угрожающие действия Россия приняла соответствующие меры, проведя внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.