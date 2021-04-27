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Здоровье27 апреля 2021 11:51

Новые штаммы коронавируса выявили в 54 российских регионах

Голикова сообщила, что в 48 регионах России выявлен британский штамм
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Новые штаммы коронавируса выявили в 54 российских регионах

Новые штаммы коронавируса выявили в 54 российских регионах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые штаммы коронавирусной инфекции зарегистрировали в 54 российских регионах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, отметив, что эти мутации вызывают озабоченность.

Как уточнила виц-премьер, в 48 регионах России выявлен британский штамм, в 11 - зарегистрировали южноафриканский штамм, и еще в 22 – зафиксированы штаммы с отдельными мутациями.

Отмечается, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург. Голикова пояснила, что именно здесь сконцентрировано авиасообщение, люди общаются и переезжают в другие регионы.

«Новые штаммы, о которых я говорила, выявлены в 54 регионах. Это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург, всё равно... люди общаются, переезжают в другие регионы - и распространение коронавируса потихонечку идёт», - заявила она в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании.

Вице-премьер заявила, что Россия четко мониторит ситуацию за границей, и добавила, что ситуация в нашей стране «жестко поставлена на контроль».

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