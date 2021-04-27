Актрису Светлану Светличную выписывают из больницы

Актрису Светлану Светличную готовят к выписке из больницы, сообщил её сын агентству РИА Новости. Он отметил, что актриса отправится домой сегодня, 27 апреля.

Накануне сайт KP.ru сообщал, что 80-летняя Светлана Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт в московскую больницу имени Юдина. Близкий друг Светличной актер Иван Николаев сообщил "Комсомольской правде", что не знает о её госпитализации и рекомендовал спросить у сына звезды "Бриллиантовой руки", с которым она недавно помирилась.

Позже стало известно, что причиной госпитализации стали проблемы с артериальным давлением. Врачи быстро стабилизировали состояние Светличной.