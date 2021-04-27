Правительство РФ выделяет на программу туристического кешбэка 4,7 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 27 апреля, правительство приняло проект о выделении на продление программы туристического кешбэка на путешествие по России будет выделено 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделим дополнительно 4 млрд 700 млн рублей на продление этой программы», - сказал глава правительства, отметив, что по поручению главы государства кабмин продлил программу, предусматривающую возврат 30 процентов затрат на туристические поездки внутри России, «чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране».

Премьер-министр напомнил, что программа кешбэка была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. По его словам, в марте на третий этап реализации программы было направлено еще 2 млрд рублей. Возможностью получить компенсацию уже воспользовались около 700 тысяч россиян.

«Прошу Ростуризм совместно с министерством финансов подготовить необходимые поправки в правила реализации программы и сделать эту работу максимально быстро», - заявил Мишустин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов, а также заявил, что программа должна работать круглогодично.