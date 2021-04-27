В России 27 апреля 2021 выявлено 8 053 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 053 новых случая коронавируса в 83 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 8 053 новых случаев заражения коронавирусом в 83 из 85 регионов страны. У 12,9% новых заболевших не было никаких проявлений заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число заразившихся за всё время пандемии коронавируса в стране достигло 4,7 миллиона человек.

За сутки умерли от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний 392 человека. Всего в стране от коронавируса погибли 108 тысяч человек.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли ещё 8 039 человек. Всего врачи в России вылечили уже 4,4 миллиона заразившихся.

Больше всего заражённых за сутки выявлено в Москве - 2 098 человек, в Санкт-Петербурге - 712 человек и в Московской области - 592 человека.

Наименьшее число заражённых зафиксировали в Тыве (два человека), в Чукотском автономном округе и на Алтае - по одному новому заражённому за сутки.