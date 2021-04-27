Кремль: Россия продолжит контакты с Бразилией по вакцине "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия готова предоставить Бразилии дополнительные данные, доказывающие безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», если в этом есть необходимость. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что контакты будут продолжаться.

«Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены. Здесь сомнений быть не должно», - заявил представитель Кремля, комментируя решение бразильского регулятора не разрешать ввоз российского препарата из-за нехватки информации о его безопасности.

Песков заявил, что Кремль не находится в контакте с бразильскими властями по данному вопросу, хотя тема поставок вакцин затрагивалась во время недавнего разговора президентов двух стран. Пресс-секретарь также указал на необходимость выяснить, что подразумевается под нехваткой информации.

«Данных уже предостаточно. Опыт уже очень большой. Уже образовалась big-data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная», - отмтеил он.

Напомним, эксперты в Бразилии признали российскую вакцину «Спутник V» безопасной. Также эффективность препарата подтвердил немецкий научный журнал «The Lancet», однако Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отказало в ввозе вакцины из-за нехватки информации о безопасности препарата.