Появление в России коллективного иммунитета к коронавирусу ожидается в сентябре 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России возможно в сентябре текущего года. Такую приблизительную дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что в разных субъектах по-разному, и указав на важность вакцинации.

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации - это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации», - сказала вице-премьер в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании во вторник, 27 апреля.

Напомним, ранее Голикова сообщила, что около 12 миллионов россиян уже сделали первую прививку от COVID-19. Полностью курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошло 7,5 миллиона жителей России. Незадолго до этого заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что в первом полугодии в гражданский оборот на территории страны должно поступить более 50 миллионов компонентов российских вакцин от коронавирусной инфекции.