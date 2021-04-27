Бангладеш одобрил использование российской вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

В Бангладеш одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как передает агентство Bloomberg, ожидается, что первую партию российского препарата страна получит уже в мае.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» идёт в авральном режиме из-за огромного спроса на неё во всём мире.

Напомним, на сегодняшний день российскую вакцину по ускоренной программе зарегистрировали около 60 стран мира. Старейший медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, указав, что его эффективность более чем на 95%. Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина может быть эффективнее более чем на 97%.