Песков: Из-за высокого спроса "Спутник V" производят в авральном режиме

В Кремле заявили о производстве "Спутника V" "в авральном режиме" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идёт в авральном режиме из-за огромного спроса на неё во всём мире, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме, и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам - тоже в авральном режиме, чтобы это производство также наладить за границей, - заявил Песков журналистам.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, национальное агентство санитарного надзора Anvisa Бразилии отказало региональным правительствам в закупке российской вакцины "Спутник V" из-за недостаточной информации о ней. Разработчики вакцины назвали это решение политически мотивированным.

Песков заявил, что Россия продолжит по вакцине "Спутник V" с Бразилией и предоставит недостающие данные.