В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" агентством Евросоюза

В России завершился первый этап экспертизы "Спутника V" Европейским медицинским агентством Фото: Мария ЛЕНЦ

В России завершился первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутника V» Европейским медицинским агентством. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ, уточнив, что сейчас идет подготовка к инспекции на производстве.

«У нас завершился первый этап ... ждем отчеты и готовимся к инспекции на производственных площадках. В этом вопросе мы активно работаем», - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам, представители трех государств Европейского союза, прибыли на территорию России для ознакомления с производством и результатами клинических исследований российской вакцины «Спутник V».

Как отмечалось, если европейское агентство одобрит российскую вакцину, то она может быть поставлена в Швецию уже в июне этого года. На сегодняшний день ведутся переговоры со шведской компанией о производстве «Спутника V» на территории королевства.