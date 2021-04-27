В Кремле приветствуют инициативу Зеленского о встрече с Путиным

Песков назвал темы, которые смогут обсудить Путин и Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины, - заявил пресс-секретарь российского президента журналистам и добавил, что заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак поддерживает постоянный контакт с офисом президента Украины.

Песков также напомнил, что Россия не участвует в конфликте в Донбассе и единственным решением считает реализацию минских соглашений, а также диалог с властями обеих самопровозглашенных республик.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Зеленский поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным и наладить "взаимопонимание с администрацией российского президента", а также определить место и время встречи.