Украина высылает консула России в Одессе Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране и заявило о его высылке. Российский дипломат должен покинуть незалежную до 30 апреля. Об этом сообщила во вторник, 27 апреля пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 26 апреля, Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве, который должен покинуть страну до 30 апреля. Как отмечали в МИД РФ, соответствующие решение было принято на основе недружественных действий со стороны Киева.