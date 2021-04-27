Не отходя от кассы: В Вологде и Череповце пункты вакцинации откроют в торговых центрах

Об этом в понедельник сообщил губернатор области Олег Кувшинников на очередном заседании оперативного штаба.

«Наша задача – к 26 августа вакцинировать не менее 60% населения Вологодской области. Только тогда у нас будет коллективный иммунитет, и мы сможем спокойно передвигаться, общаться, проводить массовые мероприятия, в том числе форумы, конференции, выставки и ярмарки», – отметил Кувшинников.

На сегодня двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты 42 782 вологжанина, это только 13,8% населения региона. По подсчетам врачей, чтобы добиться плановых показателей вакцинации, еженедельно нужно прививать не менее 22 тысяч человек.

А пока на территории Вологодской области сохраняются ранее введенные ограничения: запрет массовых мероприятий, масочный режим и социальное дистанцирование. Кроме того, режим повышенной готовности продлен до 31 мая.

«Первомайские митинги в нашем регионе проводиться не будут. Парады и шествия ко Дню Победы будут перенесены до момента стабилизации эпидситуации в нашем регионе. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме 9 мая в 15 часов», - сказал губернатор.