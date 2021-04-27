Володин допустил происхождение коронавируса из-за утечки в американской лаборатории

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что появление коронавирусной инфекции могло быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории, и предложил правительству России поднять вопрос об ответственности за распространение COVID-19.

«Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали. Было бы правильно правительству эти вопросы тоже поднять», - сказал он во время заседания Совета законодателей России.

Володин также призвал Вашингтон остановить исследования, следствием которых, по его мнению, могло стать происхождение COVID-19. «Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали», - заявил он.

Кроме того, председатель нижней палаты предположил, что параллельно ведется работа по моделированию вируса, и занимаются этим также США. По его словам, если не остановить эти исследования, мир будет «заложником новых и новых ситуаций».

Парламентарий напомнил о функционировании американских лабораторий в Грузии и Восточной Европе, подчеркнув, что «это надо брать под контроль». «И наряду с той огромной работой, которой ведется вами, правительством, эти вопросы надо поднимать. Давайте их изучим», - заявил он, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ оставили четыре версии происхождения коронавирусной инфекции нового типа. Наиболее вероятной ученые считают версию передачи коронавируса от животного человеку через промежуточного хозяина. Лабораторное происхождение COVID-19 они назвали «крайне маловероятным». Многие специалисты полностью отвергают этот вариант.