Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, в ходе которого поднять вопросы о создание среды бесконфликтного существования. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Российский дипломат отметил, что сегодня система контроля над вооружениями находится в кризисе, и напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности.

«Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», - уточнил Рябков, выступая на совещании комитетов Совета Федерации по международным делам и обороны.