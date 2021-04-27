В России собираются запретить вылов китообразных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России готовит законопроект, который вводит запрет на добычу китообразных, в том числе дельфинов и морских свиней. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Проектом федерального закона устанавливается запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных», - приводит слова вице-премьера её пресс-служба.

Как уточнила Абрамченко, задача состоит в том, чтобы обеспечить восстановление и сохранение всего спектра российского биоразнообразия, среди которых часть водных биологических ресурсов, имеющих серьёзное значение для экосистемы. Вице-премьер назвала защиту и охрану исчезающих малочисленных видов приоритетом экологической политике страны

«Защита и охрана популяции морских млекопитающих, других исчезающих малочисленных видов - безусловный приоритет в реализуемой экологической политике», - заявила она.

Напомним, накануне в России предложили на полгода запретить вывоз китов и дельфинов. Незадолго до этого международный эксперт по биоразнообразию Мария Воронцова рассказала, что в минувшем году по неизвестным причинам погибло 10 процентов от общемировой численности серых китов, популяция этих морских млекопитающих сократилась на две тысячи особей.