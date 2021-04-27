Bloomberg опубликовало рейтинг безопасности стран в пандемию

Сингапур опередил Новую Зеландию в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сингапур оказался самой безопасно страной в условиях пандемии коронавируса, сообщается в исследовании агентства Bloomberg. Второе место в рейтинге заняла Новая Зеландия, третье - Австралия, а четвёртое - Израиль.

Агентство так уточнила, что рейтинг составлялся с учётом темпов вакцинации населения и эффективности борьбы с коронавирусом в странах. В 2020 году в аналогичном исследовании первое место занимала Новая Зеландия. Однако с началом вакцинации лидерство по безопасности получил Сингапур, поскольку прививку там получили уже 20% населения.

Ключевыми показателями также стали заболеваемость, смертность и охват тестированием. Сингапур по этим пунктам набрал 79,7 балла, Новая Зеландия 79,6 балла, а Австралия и Израиль по 76,2 и 74,9 балла соответственно.

Россия заняла 22 место в рейтинг с 60,9 балла. Последними из 53 стран списка стали Аргентина, Польша и Бразилия.