ВОЗ призвала россиян быть осторожными во время майских праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян в период майских праздников не пренебрегать мерами безопасности, предусмотренными в рамках борьбы с распространением коронавируса, и избегать большого скопления людей в помещении.

«По возможности следует проводить мероприятия на улице или ограничить продолжительность мероприятия и число присутствующих на нём лиц, надлежащим образом обеспечив соблюдение ими физической дистанции, правил гигиены рук, масочного режима, а также вентиляцию и проветривание помещений», - приводит ТАСС слова представителя организации.

Вуйнович добавила, что люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску, а также соблюдать дистанцию среди друзей и родственников, но, по ее словам, эти меры играют значительную роль в защите здоровья.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздничные выходные непрерывными из-за пандемии коронавирусной инфекции, отметив, что подобное решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова, рассказала, что решение о непрерывных майских праздниках было сделано для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса, и отметила, что при таком раскладе люди смогут выехать из больших городов.