Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК* по просьбе прокуратуры Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры приостановил деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК*, ФЗПГ*», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда.

Напомним, Мосгорсуд ранее получил материалы искового заявления прокуратуры Москвы о признании ФБК* и ФЗПГ* экстремистскими организациями, пообещав позже сообщить о процессуальном движении по данному делу. В понедельник, 26 апреля, прошло предварительное заседание по данному вопросу.

Как писал сайт kp.ru, официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ранее данный иск, отметил, что прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняя свою функцию.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.